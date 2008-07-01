В 1-м сезоне сериала «Втайне от родителей» старшеклассница Эми играет в школьном оркестре, учится на одни пятерки и проявляет таланты во всех возможных областях науки и искусства. Но у нее есть страшная тайна, которую, к сожалению, не получится долго скрывать. Недавно Эми узнала, что она беременна от своего парня, хотя ей всего 15 лет. Тем временем ее подруга Грейс разрывается между командой чирлидеров и пением в церковном хоре. Строгое воспитание мешает ей сблизиться с юношей, который очень ей нравится и которому при этом нравится она. А вот их одноклассники Рики и Адриан не заморачиваются насчет моральных устоев и живут как хотят.