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Постер к 1-му сезону сериала Втайне от родителей
Киноафиша Сериалы Втайне от родителей Сезоны Сезон 1

The Secret Life of the American Teenager 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 1-й сезон сериала «Втайне от родителей»

В 1-м сезоне сериала «Втайне от родителей» старшеклассница Эми играет в школьном оркестре, учится на одни пятерки и проявляет таланты во всех возможных областях науки и искусства. Но у нее есть страшная тайна, которую, к сожалению, не получится долго скрывать. Недавно Эми узнала, что она беременна от своего парня, хотя ей всего 15 лет. Тем временем ее подруга Грейс разрывается между командой чирлидеров и пением в церковном хоре. Строгое воспитание мешает ей сблизиться с юношей, который очень ей нравится и которому при этом нравится она. А вот их одноклассники Рики и Адриан не заморачиваются насчет моральных устоев и живут как хотят.

Список серий 1-го сезона сериала «Втайне от родителей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Влюбленная Falling In Love
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2008
Ты мое всё You Are My Everything
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2008
Мне плохо I Feel Sick
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2008
Пойманный Caught
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2008
Что ты со мной сделал? What Have You Done to Me?
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2008
Любовь на продажу Love for Sale
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2008
Отстуствие Absent
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2008
Ваше обманчивое сердце Your Cheatin' Heart
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2008
Кусочек жизни Slice of Life
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2008
Снова в школу Back To School Special
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2008
Просто скажи нет Just Say No
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2008
Тайная свадьба американского подростка The Secret Wedding Of The American Teenager
Сезон 1 Серия 12
5 января 2009
Запеченная Невада Baked Nevada
Сезон 1 Серия 13
12 января 2009
Отец и сын The Father and the Son
Сезон 1 Серия 14
19 января 2009
Этого достаточно для того That's Enough of That
Сезон 1 Серия 15
26 января 2009
Шоколадный торт Chocolate Cake
Сезон 1 Серия 16
2 февраля 2009
Непрощенный Unforgiven
Сезон 1 Серия 17
9 февраля 2009
Придумывать сложно Making Up Is Hard To Do
Сезон 1 Серия 18
16 февраля 2009
Деньги ни за что, цыпочки бесплатно Money for Nothing, Chicks for Free
Сезон 1 Серия 19
23 февраля 2009
Может быть, детка Maybe Baby
Сезон 1 Серия 20
2 марта 2009
Ух! (Вот оно) Whoomp! (There It Is)
Сезон 1 Серия 21
9 марта 2009
Одна ночь в музыкальном лагере One Night at Band Camp
Сезон 1 Серия 22
16 марта 2009
Рождение ребенка And Unto Us, A Child Is Born
Сезон 1 Серия 23
23 марта 2009
График выхода всех сериалов
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