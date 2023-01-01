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Втайне от родителей
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Втайне от родителей, список сезонов
The Secret Life of the American Teenager
18+
Год выпуска
2008
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
FreeForm
Список сезонов сериала «Втайне от родителей»
Сезон 1 / Season 1
23 эпизода
1 июля 2008 - 23 марта 2009
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
22 июня 2009 - 22 марта 2010
Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов
7 июня 2010 - 6 июня 2011
Сезон 4 / Season 4
24 эпизода
13 июня 2011 - 4 июня 2012
Сезон 5 / Season 5
24 эпизода
11 июня 2012 - 3 июня 2013
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