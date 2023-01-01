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Втайне от родителей, список сезонов

The Secret Life of the American Teenager 18+
Год выпуска 2008
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал FreeForm
Список сезонов сериала «Втайне от родителей»
Втайне от родителей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 1 июля 2008 - 23 марта 2009
 
Втайне от родителей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 22 июня 2009 - 22 марта 2010
 
Втайне от родителей - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
26 эпизодов 7 июня 2010 - 6 июня 2011
 
Втайне от родителей - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
24 эпизода 13 июня 2011 - 4 июня 2012
 
Втайне от родителей - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
24 эпизода 11 июня 2012 - 3 июня 2013
 
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