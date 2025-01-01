Ученый [Сту просыпается от кошмара, потея, тяжело дыша, прежде чем собраться с мыслями и сесть, взяв пульт от телевизора, собираясь включить телевизор, когда в комнату входит явно инфицированный учёный Дитц без защиты, держа таинственный предмет за спиной, и подходит к его кровати] Ну что... как себя чувствуешь, Сту?

Стюарт Редман [смотря на Дитца, говорит через пару секунд] Нормально.

Ученый "Нормально"... всегда "Нормально"...

[пока он произносит следующее, камера движется по контрольной панели за пределами комнаты Стю, показывая кучу файлов людей из Арнетта, Техас, все из них помечены как УМЕР, за исключением Стю, Геральдо, морской свинки, которая играла роль «канарейки» для воздуха Стю, мертва в своей клетке, и умерший учёный рядом с ней, оба умерли от Капитана Трипса, который захватил Вермонтский Центр]

Ученый ... Я это уважаю.

[кашляет]

Ученый Все тесты, которые мы провели на тебе... и мы не нашли ни одного вектора иммунитета, ни одного.

[краткий приступ кашля]

Ученый Ну, мне любопытно; как бы ты это объяснил, Сту?

[кашляет]

Ученый Тебя коснулся Бог?

[некоторый более серьезный приступ кашля]

Стюарт Редман [смотрит на Дитца, осторожно и медленно вставая и поворачиваясь к нему, указывая на руку Дитца за спиной] Что у тебя за спиной?

Ученый [устанет и ставит другую руку за спину, переключая таинственный предмет в другую руку перед тем, как показать пустую руку, которая держала предмет, после чего начинает кашлять, Стю медленно начинает подходить к Дитцу, который нацеливает "таинственный предмет", теперь раскрывшийся как пистолет, на Стю] Ах!

Стюарт Редман [нервно смотрит на пистолет и отступает] Понял...

Ученый Понял ли ты?

[реплика неразборчива]

Ученый Мне интересно...

Стюарт Редман [смотрит на дверь, затем снова на Дитца, прежде чем кивнуть в сторону двери] Где твой приятель, Деннингер?

[он начинает медленно двигаться к двери, поддерживая зрительный контакт с Дитцем, который делает то же самое]

Ученый О... он мертв...

[перекладывает пистолет в другую руку]

Ученый ... они ВСЕ мертвы... все, кроме меня...

[указывает на Стю с пистолетом]

Ученый ... и на тебя.

Стюарт Редман И ты здесь, чтобы позаботиться обо мне, так?

Ученый В десятку!

[приступ кашля]

Стюарт Редман [т shaking his head] Почему?

Ученый "Почему?"...

[краткое выражение размышления, прежде чем снова посмотреть на Стю, продолжая нацеливать на него пистолет]

Ученый Потому что я решил, что такой бездарный кусочек, как ты, не заслуживает жить... не среди столько хороших людей, которые умирают.

Стюарт Редман [фыркает, показывая отвращение] Эти "хорошие мужчины"... натворили этой чепухи.

Ученый [с презрением, с тоном и выражением отвращения, игнорируя то, что сказал Стю] Ох...