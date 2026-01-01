Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Награды и номинации «Противостояние»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Sound Mixing for a Drama Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Miniseries or a Special (Dramatic Underscore)
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Cinematography for a Miniseries or a Special
Номинант
Outstanding Individual Achievement in Art Direction for a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
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