Статьи о сериале «Противостояние»

Статьи о сериале «Противостояние»
Стивен Кинг
Вирус а-ля COVID и человек-мусорка: лучший роман в карьере Кинга получит уже третью экранизацию — и сперва в ней должен был сняться Аффлек От проекта в свое время отказались несколько значимых голливудских деятелей.
25 июня 2025 17:38
