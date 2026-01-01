Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
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Диагнозу вопреки
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Награды и номинации «Диагнозу вопреки»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
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