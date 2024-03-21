В 1-м сезоне сериала «Задача трех тел» Поднебесная переживает последствия тяжелой Культурной революции. Во время работы над секретным военным проектом во Вселенную был отправлен сигнал. Таким образом, специалисты рассчитывали, что им удастся выйти на контакт с представителями внеземных цивилизаций. Послание получили инопланетяне, которым на данный момент грозит вымирание. Они приняли решение захватить Землю, и людям в скором времени становится известно об этом. Человечество разделилось на два противоборствующих лагеря. Одни считают, что следует помочь пришельцам спастись, а вторые хотят вступить в схватку с ними.