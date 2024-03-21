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Постер к 1-му сезону сериала Задача трех тел
Киноафиша Сериалы Задача трех тел Сезоны Сезон 1

3 Body Problem
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Задача трех тел»

В 1-м сезоне сериала «Задача трех тел» Поднебесная переживает последствия тяжелой Культурной революции. Во время работы над секретным военным проектом во Вселенную был отправлен сигнал. Таким образом, специалисты рассчитывали, что им удастся выйти на контакт с представителями внеземных цивилизаций. Послание получили инопланетяне, которым на данный момент грозит вымирание. Они приняли решение захватить Землю, и людям в скором времени становится известно об этом. Человечество разделилось на два противоборствующих лагеря. Одни считают, что следует помочь пришельцам спастись, а вторые хотят вступить в схватку с ними.

График выхода новых серий Задача трех тел 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 марта 2024
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 марта 2024
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2024
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2024
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2024
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 марта 2024
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2024
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 марта 2024
График выхода всех сериалов
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