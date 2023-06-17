В 1-м сезоне сериала «Король земли» молодая девушка Чхон Са Ран получает работу своей мечты. Она становится менеджером в элитном отеле King of the Land в лучшем районе города. Эта работа не только становится для нее путевкой из бедности в блестящий богатый мир, но и исполняет мечту ее детства. Когда-то она провела в этом отеле несколько самых счастливых в жизни дней с родителями и с тех пор мечтала сюда вернуться. Наследником становится Гу Вон – суровый и строгий мужчина, ненавидящий фальшивые улыбки. Сперва он злится на вечно счастливую Чхон Са Ран, но вскоре понимает, что лишь она улыбается искренне.