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Постер к 1-му сезону сериала Король земли
Киноафиша Сериалы Король земли Сезоны Сезон 1

King the Land 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король земли»

В 1-м сезоне сериала «Король земли» молодая девушка Чхон Са Ран получает работу своей мечты. Она становится менеджером в элитном отеле King of the Land в лучшем районе города. Эта работа не только становится для нее путевкой из бедности в блестящий богатый мир, но и исполняет мечту ее детства. Когда-то она провела в этом отеле несколько самых счастливых в жизни дней с родителями и с тех пор мечтала сюда вернуться. Наследником становится Гу Вон – суровый и строгий мужчина, ненавидящий фальшивые улыбки. Сперва он злится на вечно счастливую Чхон Са Ран, но вскоре понимает, что лишь она улыбается искренне.

Список серий 1-го сезона сериала «Король земли» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 июля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 июля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
9 июля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 июля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
16 июля 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 июля 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 июля 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
29 июля 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
30 июля 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
5 августа 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
6 августа 2023
График выхода всех сериалов
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