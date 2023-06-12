В 1-м сезоне сериала «Из лучших побуждений» Эндрю и Никки были абсолютно счастливой семьей, пока у их дочери Марни не обнаружили серьезное и неизлечимое заболевание. Родители сбиваются с ног, чтобы как-то облегчить ее состояние, однако процедуры не приносят результатов, а только доставляют девочке неудобства и боль. В конце концов лечащий врач признает, что наилучшим решением для всех будет пустить ситуацию на самотек и позволить Марни прожить свой век дома, а не в палате. Ее жизнь будет короткой, зато рядом с семьей. Но Эндрю и Никки не могут согласиться и опустить руки. Они продолжают лечение, несмотря на мнение самой дочери.