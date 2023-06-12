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Постер к 1-му сезону сериала Из лучших побуждений
Киноафиша Сериалы Из лучших побуждений Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Из лучших побуждений»

В 1-м сезоне сериала «Из лучших побуждений» Эндрю и Никки были абсолютно счастливой семьей, пока у их дочери Марни не обнаружили серьезное и неизлечимое заболевание. Родители сбиваются с ног, чтобы как-то облегчить ее состояние, однако процедуры не приносят результатов, а только доставляют девочке неудобства и боль. В конце концов лечащий врач признает, что наилучшим решением для всех будет пустить ситуацию на самотек и позволить Марни прожить свой век дома, а не в палате. Ее жизнь будет короткой, зато рядом с семьей. Но Эндрю и Никки не могут согласиться и опустить руки. Они продолжают лечение, несмотря на мнение самой дочери.

Список серий 1-го сезона сериала «Из лучших побуждений» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 июня 2023
График выхода всех сериалов
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