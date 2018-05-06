Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Умираю со смеху
Киноафиша Сериалы Умираю со смеху Сезоны Сезон 2

I'm Dying Up Here 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Умираю со смеху»

Во 2-м сезоне сериала «Умираю со смеху» резкая и властолюбивая владелица ночного клуба Голди оспаривает обет молчания своей дочери Аманды и своего «духовного наставника» Ховарда. Комедиант Адам Прото вместе с Роном отправляется в Soul Train и знакомится с продюсером шоу. Встревоженная Кэсси Федер, амбициозная комедиантка, возвращается домой в Техас на свадьбу, где ей предстоит столкнуться со своим прошлым и принять непростое решение, которое повлияет на всю ее дальнейшую жизнь. Комики Ник, Билл и Ральф тоже появляются на свадьбе. Эдди не собирается упускать возможность для своего карьерного роста.

Список серий 2-го сезона сериала «Умираю со смеху» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Унесенные ветром Gone with the Wind
Сезон 2 Серия 1
6 мая 2018
Плюс один Plus One
Сезон 2 Серия 2
13 мая 2018
Бет Нуар Bete Noire
Сезон 2 Серия 3
20 мая 2018
Матрасы The Mattresses
Сезон 2 Серия 4
27 мая 2018
Герои и злодеи Heroes and Villians
Сезон 2 Серия 5
3 июня 2018
Между нами Between Us
Сезон 2 Серия 6
10 июня 2018
Зовите меня ветчиной Call Me a Ham
Сезон 2 Серия 7
17 июня 2018
Теперь ты видишь меня, теперь ты не видишь Now You See Me, Now You Don't
Сезон 2 Серия 8
24 июня 2018
Признания на смертном одре Deathbed Confessions
Сезон 2 Серия 9
1 июля 2018
Линии пересекаются Lines Crossed
Сезон 2 Серия 10
8 июля 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
Эффектная пенсионерка: посмотрите на бывшую невесту Малахова
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
Опозорятся за столом: женщины с этими именами не умеют себя вести в приличном обществе
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
«Это не слухи»: известный актер заявил о домогательствах Машкова к его дочери
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше