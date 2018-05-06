Во 2-м сезоне сериала «Умираю со смеху» резкая и властолюбивая владелица ночного клуба Голди оспаривает обет молчания своей дочери Аманды и своего «духовного наставника» Ховарда. Комедиант Адам Прото вместе с Роном отправляется в Soul Train и знакомится с продюсером шоу. Встревоженная Кэсси Федер, амбициозная комедиантка, возвращается домой в Техас на свадьбу, где ей предстоит столкнуться со своим прошлым и принять непростое решение, которое повлияет на всю ее дальнейшую жизнь. Комики Ник, Билл и Ральф тоже появляются на свадьбе. Эдди не собирается упускать возможность для своего карьерного роста.