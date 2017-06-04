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Постер к 1-му сезону сериала Умираю со смеху
Киноафиша Сериалы Умираю со смеху Сезоны Сезон 1

I'm Dying Up Here 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Умираю со смеху»

В 1-м сезоне сериала «Умираю со смеху» в центре событий оказываются несколько комиков, которые выступают со стендапами в калифорнийских комедийных клубах. Такие заведения широко распространились в Америке в 70-е годы. При этом выступления артистов показываются мало, в основном внимание уделяется их личной жизни, где драма тесно переплетается с юмором. Комики проводят много времени в клубе «Голди» – самом популярном месте, где выступают юмористы. Адам Прото, вечно борющийся с собой комедиант, оказывается в компрометирующей ситуации. Отец и сестра Билла Хоббса, любимца комедийного клуба, прилетают на его представление. 

Список серий 1-го сезона сериала «Умираю со смеху» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
4 июня 2017
Полуночное выступление Midnight Special
Сезон 1 Серия 2
11 июня 2017
Стоимость бесплатного буфета The Cost of a Free Buffet
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2017
Сахар и перец Sugar and Spice
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2017
Возвращение The Return
Сезон 1 Серия 5
9 июля 2017
Девушки тоже смешные Girls Are Funny, Too
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2017
Мой клуб — мои правила My Rifle, My Pony and Me
Сезон 1 Серия 7
23 июля 2017
Невероятная сила веры The Unbelievable Power of Believing
Сезон 1 Серия 8
30 июля 2017
Линчи Lingchi
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2017
Творческие разногласия Creative Indifferences
Сезон 1 Серия 10
13 августа 2017
График выхода всех сериалов
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