В 1-м сезоне сериала «Умираю со смеху» в центре событий оказываются несколько комиков, которые выступают со стендапами в калифорнийских комедийных клубах. Такие заведения широко распространились в Америке в 70-е годы. При этом выступления артистов показываются мало, в основном внимание уделяется их личной жизни, где драма тесно переплетается с юмором. Комики проводят много времени в клубе «Голди» – самом популярном месте, где выступают юмористы. Адам Прото, вечно борющийся с собой комедиант, оказывается в компрометирующей ситуации. Отец и сестра Билла Хоббса, любимца комедийного клуба, прилетают на его представление.