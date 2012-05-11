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Постер к 1-му сезону сериала Общее дело
Киноафиша Сериалы Общее дело Сезоны Сезон 1

Common Law 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Общее дело»

В 1-м сезоне сериала «Общее дело» двое копов были превосходной командой, пока не начали ругаться. Чтобы разрешить конфликт, капитан отправляет детективов на сеанс психотерапии для пар. Но порой лучшим средством справиться с кризисом в отношениях является обзавестись одним и тем же объектом ненависти. Затем Уэс и Тревис приступают к расследованию убийства женщины, смерть которой может быть связана с тем, что недавно она зарегистрировалась на сайте знакомств. Бывший напарник Тревиса создает напряжение между парнями, когда они получают специальное задание остановить преступную группировку, ответственную за кражу дорогих автомобилей.

Список серий 1-го сезона сериала «Общее дело» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 мая 2012
На волне Ride-Along
Сезон 1 Серия 2
18 мая 2012
Родственные души Soul Mates
Сезон 1 Серия 3
1 июня 2012
Экс-фактор Ex Factor
Сезон 1 Серия 4
8 июня 2012
Слово на букву «Т» The T Word
Сезон 1 Серия 5
15 июня 2012
Страх перед выступлениями Performance Anxiety
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2012
Ролевая игра Role Play
Сезон 1 Серия 7
29 июня 2012
Совместная опека Joint Custody
Сезон 1 Серия 8
13 июля 2012
Странные парочки Odd Couples
Сезон 1 Серия 9
20 июля 2012
Родня против преступников In-Laws vs. Outlaws
Сезон 1 Серия 10
27 июля 2012
Сексапильная учительница Hot for Teacher
Сезон 1 Серия 11
3 августа 2012
Огонь! Gun!
Сезон 1 Серия 12
10 августа 2012
График выхода всех сериалов
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