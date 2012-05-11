В 1-м сезоне сериала «Общее дело» двое копов были превосходной командой, пока не начали ругаться. Чтобы разрешить конфликт, капитан отправляет детективов на сеанс психотерапии для пар. Но порой лучшим средством справиться с кризисом в отношениях является обзавестись одним и тем же объектом ненависти. Затем Уэс и Тревис приступают к расследованию убийства женщины, смерть которой может быть связана с тем, что недавно она зарегистрировалась на сайте знакомств. Бывший напарник Тревиса создает напряжение между парнями, когда они получают специальное задание остановить преступную группировку, ответственную за кражу дорогих автомобилей.