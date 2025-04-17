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Ниндзяго: Восстание драконов 2023 - 2025, 3 сезон
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Киноафиша
Сериалы
Ниндзяго: Восстание драконов
Сезоны
Сезон 3
LEGO Ninjago: Dragons Rising
Премьера сезона
17 апреля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
20
Продолжительность сезона
7 часов 20 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
7
голосов
7.7
IMDb
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График выхода новых серий Ниндзяго: Восстание драконов 3 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
The Missing
Сезон 3
Серия 1
17 апреля 2025
The Ultimate Object of Admiration
Сезон 3
Серия 2
17 апреля 2025
The Spectral Lands
Сезон 3
Серия 3
17 апреля 2025
The Great Zane Robbery
Сезон 3
Серия 4
17 апреля 2025
I Alone Can Save Them
Сезон 3
Серия 5
17 апреля 2025
Fallen Wishes
Сезон 3
Серия 6
17 апреля 2025
Their Draconic Majesty's Request
Сезон 3
Серия 7
17 апреля 2025
Crashing Together
Сезон 3
Серия 8
17 апреля 2025
Chaos Unchained
Сезон 3
Серия 9
17 апреля 2025
The Shatter Dragon
Сезон 3
Серия 10
17 апреля 2025
The Hollow Ones
Сезон 3
Серия 11
4 сентября 2025
Human Resources
Сезон 3
Серия 12
4 сентября 2025
Between You and Lee
Сезон 3
Серия 13
4 сентября 2025
Casket of Bones
Сезон 3
Серия 14
4 сентября 2025
The Screaming Earth
Сезон 3
Серия 15
4 сентября 2025
Under the Light of a Mechanical Moon
Сезон 3
Серия 16
4 сентября 2025
The Vault of Focus
Сезон 3
Серия 17
4 сентября 2025
For Whom the Bell Tolls
Сезон 3
Серия 18
4 сентября 2025
When Doves Cry
Сезон 3
Серия 19
4 сентября 2025
Chaos Reigns
Сезон 3
Серия 20
4 сентября 2025
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
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