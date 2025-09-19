Меню
Сериалы
Инспектор Гаврилов
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2
Хотя многие о нем даже не слышали, в отличие от хитов НТВ.
19 сентября 2025 14:44
Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает
Возможно, Netflix бы обзавидовался.
8 августа 2025 11:50
«Очень люблю»: Устинова назвала лучший российский детектив: у сериала рейтинг 8.2, но это не «Невский» с «Шефом»
Писательница предпочитает мрачным историям комедийные.
10 июля 2025 20:03
