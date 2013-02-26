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Постер к 1-му сезону сериала Везунчик
Киноафиша Сериалы Везунчик Сезоны Сезон 1

Golden Boy 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Везунчик »

В 1-м сезоне сериала «Везунчик» Уолтер Кларк – самый молодой полицейский в истории Нью-Йорка. История началась за 7 лет до того, как он стал комиссаром. Однажды он проявил себя настоящим героем и спас жизнь сослуживца. Это было засвидетельствовано несколькими людьми. Кларк имел возможность сделать выбор, по какому пути хочет развиваться. Уолтер попросил, чтобы его направили в оперативную группу по расследованию убийств. Один из детективов, который был звездой отдела до появления Кларка, возмутился в связи с его присутствием. Приставленный к нему детектив невольно стал няней. Но Кларк очень хочет делать свою работу как можно лучше.

Список серий 1-го сезона сериала «Везунчик » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
26 февраля 2013
Цена мести The Price of Revenge
Сезон 1 Серия 2
5 марта 2013
Молодые стрелки Young Guns
Сезон 1 Серия 3
8 марта 2013
Образцы для подражания Role Models
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2013
Порочный круг Vicious Cycle
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2013
Просто сказажи нет Just Say No
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2013
Маккензи в огне McKenzie on Fire
Сезон 1 Серия 7
2 апреля 2013
Козёл отпущения Scapegoat
Сезон 1 Серия 8
9 апреля 2013
Расплата Atonement
Сезон 1 Серия 9
16 апреля 2013
Жертва Sacrifice
Сезон 1 Серия 10
23 апреля 2013
Высокий риск Longshot
Сезон 1 Серия 11
30 апреля 2013
Вьючное животное Beast of Burden
Сезон 1 Серия 12
7 мая 2013
Следующий вопрос Next Question
Сезон 1 Серия 13
14 мая 2013
График выхода всех сериалов
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