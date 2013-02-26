В 1-м сезоне сериала «Везунчик» Уолтер Кларк – самый молодой полицейский в истории Нью-Йорка. История началась за 7 лет до того, как он стал комиссаром. Однажды он проявил себя настоящим героем и спас жизнь сослуживца. Это было засвидетельствовано несколькими людьми. Кларк имел возможность сделать выбор, по какому пути хочет развиваться. Уолтер попросил, чтобы его направили в оперативную группу по расследованию убийств. Один из детективов, который был звездой отдела до появления Кларка, возмутился в связи с его присутствием. Приставленный к нему детектив невольно стал няней. Но Кларк очень хочет делать свою работу как можно лучше.