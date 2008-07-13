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Постер к 1-му сезону сериала Поколение убийц
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Киноафиша Сериалы Поколение убийц Сезоны Сезон 1

Generation Kill 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 июля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Поколение убийц »

В 1-м сезоне сериала «Поколение убийц» репортер журнала Rolling Stone отправляется в командировку. Он будет работать вместе с представителями Первого разведывательного батальона морской пехоты в Ираке. Главный герой рассказывает о своем личном опыте во время первой волны штурма Багдада под руководством американских войск в 2003 году. Солдаты изо дня в день сталкиваются со множеством проблем, связанных с гигиеной, песчаными бурями, штатным командиром и... ожиданием. Но разнообразные расовые, гомосексуальные и гендерные оскорбления, а также пицца позволяют им снять напряжение.

Список серий 1-го сезона сериала «Поколение убийц » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Контакт Get Some
Сезон 1 Серия 1
13 июля 2008
Колыбель цивилизации The Cradle of Civilization
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2008
Круто Screwby
Сезон 1 Серия 3
27 июля 2008
Боевая взбучка Combat Jack
Сезон 1 Серия 4
3 августа 2008
Горящий пёс A Burning Dog
Сезон 1 Серия 5
10 августа 2008
Будь начеку Stay Frosty
Сезон 1 Серия 6
17 августа 2008
Бомба в саду Bomb in the Garden
Сезон 1 Серия 7
24 августа 2008
График выхода всех сериалов
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