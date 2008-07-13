В 1-м сезоне сериала «Поколение убийц» репортер журнала Rolling Stone отправляется в командировку. Он будет работать вместе с представителями Первого разведывательного батальона морской пехоты в Ираке. Главный герой рассказывает о своем личном опыте во время первой волны штурма Багдада под руководством американских войск в 2003 году. Солдаты изо дня в день сталкиваются со множеством проблем, связанных с гигиеной, песчаными бурями, штатным командиром и... ожиданием. Но разнообразные расовые, гомосексуальные и гендерные оскорбления, а также пицца позволяют им снять напряжение.