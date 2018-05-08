Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Чудо: Слезы Мадонны
Киноафиша Сериалы Чудо: Слезы Мадонны Сезоны Сезон 1

Il miracolo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чудо: Слезы Мадонны»

В 1-м сезоне сериала «Чудо: Слезы Мадонны» во время набега на логово мафиози римские полицейские отыскали плачущую кровью статуэтку Девы Марии. Это удивительное происшествие навсегда влияет на жизнь политиков и религиозных лидеров страны. Премьер-министр Фабрицио Пьетромаки, которому предстоит решить, что делать с порядком в стране, отправляется на место происшествия вместе со своим другом священником Марчелло. Лаборантка Сандра отправляет кровь, которая льется из глаз Девы Марии, в лабораторию, чтобы раскрыть тайну. Затем люди, которые пытаются разгадать тайну и оказываются связаны со статуэткой, начинают сходить с ума.

Список серий 1-го сезона сериала «Чудо: Слезы Мадонны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сохранение материи La conservazione della materia
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2018
Кроме Лазаря Lazzaro a parte
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2018
Первая обязанность живых Il primo dovere dei vivi
Сезон 1 Серия 3
15 мая 2018
Черная материя La sostanza nera
Сезон 1 Серия 4
15 мая 2018
Запальный фитиль La fiamma pilota
Сезон 1 Серия 5
22 мая 2018
Принцесса бассейнов La principessa delle piscine
Сезон 1 Серия 6
22 мая 2018
Моя вина Mea culpa
Сезон 1 Серия 7
29 мая 2018
Обязательная доля La quota legittima
Сезон 1 Серия 8
29 мая 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Скитался по коммуналкам и занимал деньги: не поверите, что скрывал Михалков
Тест: сможете найти все пасхалки на этих кадрах из мультфильмов Pixar?
Дедушка сыграл мальчика: хуже этого Пьера Безухова сложно даже представить
Эту фразу вы постоянно слышите от Стрельцов: это наглая ложь
Ему 59 лет, ей — 23: эту молодую актрису называют новой музой Машкова
Гузееву довели до слез: лишь двум артистам удалось добиться невозможного
Богатые будут плакать: предсказание Ванги про 2024 год одновременно пугает и радует
Одна красивее другой: почему Брекоткин из «Уральских пельменей» тушуется, когда говорит с дочками
Точно не таким представляли: этот лысый актер уже много лет озвучивает коня Юлия в «Трех богатырях»
Можно даже тем, кто на диете: этот советский салат не стыдно приготовить для гостей
Худший советский фильм по мнению народа: за него Ливанову должно быть стыдно
Самая чувственная актриса СССР: американцы зря умоляли эту красавицу сыграть Каренину
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше