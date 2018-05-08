В 1-м сезоне сериала «Чудо: Слезы Мадонны» во время набега на логово мафиози римские полицейские отыскали плачущую кровью статуэтку Девы Марии. Это удивительное происшествие навсегда влияет на жизнь политиков и религиозных лидеров страны. Премьер-министр Фабрицио Пьетромаки, которому предстоит решить, что делать с порядком в стране, отправляется на место происшествия вместе со своим другом священником Марчелло. Лаборантка Сандра отправляет кровь, которая льется из глаз Девы Марии, в лабораторию, чтобы раскрыть тайну. Затем люди, которые пытаются разгадать тайну и оказываются связаны со статуэткой, начинают сходить с ума.