В 1-м сезоне шоу «2015: Предсказания» современные астрологи, экстрасенсы, тарологи, нумерологи и звездочеты поделятся со зрителями своими самыми свежими наблюдениями, выводами, предсказаниями и их трактовками. Будет ли в 2015 году найден тот самый ген молодости, что обеспечит нам вечную жизнь? Каким будет поколение, появившееся на свет в год Зеленой Деревянной Козы по восточному календарю? Какому знаку зодиака удастся особенно ярко проявить себя в ближайшее время? Что знаменитые Нострадамус, Ванга и Эдгар Кейси говорили о непростом временном отрезке, который мы сейчас проживаем, и сбылись ли их прогнозы?