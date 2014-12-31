Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу 2015: Предсказания
Киноафиша Сериалы 2015: Предсказания Сезоны Сезон 1

2015: Predskazaniya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон телешоу «2015: Предсказания»

В 1-м сезоне шоу «2015: Предсказания» современные астрологи, экстрасенсы, тарологи, нумерологи и звездочеты поделятся со зрителями своими самыми свежими наблюдениями, выводами, предсказаниями и их трактовками. Будет ли в 2015 году найден тот самый ген молодости, что обеспечит нам вечную жизнь? Каким будет поколение, появившееся на свет в год Зеленой Деревянной Козы по восточному календарю? Какому знаку зодиака удастся особенно ярко проявить себя в ближайшее время? Что знаменитые Нострадамус, Ванга и Эдгар Кейси говорили о непростом временном отрезке, который мы сейчас проживаем, и сбылись ли их прогнозы?

Список серий 1-го сезона телешоу «2015: Предсказания» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2014
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2014
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2014
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Не «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи»: самую смешную советскую комедию сейчас почти забыли
Клеопатра или Виктория: этот тест ответит, какой королевой вы были в прошлой жизни
Мужчины с этими именами никогда не будут много зарабатывать: есть причина
Пошел на поводу у чувств: семья Гордона разрушилась при участии Барановской
Этот старорусский напиток вводит иностранцев в ступор: даже не рискуют его пить
Конкин и Высоцкий соперничали даже в реальной жизни: вы и не подозревали почему
Вот какой ляп в комедии «Любовь и голуби» все проморгали: внимание на шею Надюхи
Этот омерзительный напиток в СССР пили тогда, когда кофе не завозили в магазины: странный вкус и состав
Секретный метод воспитания гениев: от этих уловок Теплякова оторопь берет
Фанаты ахнули, узнав о пристрастии Вали из «Сватов»: вот в каком виде ее застали в туалете
Даже советский фильм далек от идеала: англичане смеются, когда видят эти ляпы в «Шерлоке Холмсе»
Третья жена боялась сына Данелии: удивитесь, но не из-за пристрастия и буйного нрава
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше