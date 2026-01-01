Постеры телешоу «2015: Предсказания»

«Смотрю так же запойно, как какой-нибудь новый сериал на Netflix»: Кологривый назвал любимые российские сериалы

«Зачем так гнобить Брагина?», «Пошли по стопам "Невского"»: в Сети обвиняют авторов «Первого отдела» в чрезмерной жестокости

Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас

Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России

Уже круче «Магической битвы»: «Киберслав» встал в один ряд с лучшими аниме в истории – от «Евангелиона» до «Ковбоя Бибопа»

«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный»

Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»

«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска

Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели

Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница