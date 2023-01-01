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Постер к 1-му сезону телешоу Королева красоты
Киноафиша Сериалы Королева красоты Сезоны Сезон 1

Королева красоты 16+
Название Сезон 1
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Королева красоты»

В 1-м сезоне шоу «Королева красоты» столкнутся две девушки, которые любят красиво одеваться. Им придется доказать взыскательному жюри, что они умеют составлять гардероб со вкусом. Однако все будет не так просто: в самом начале программы участницы выберут себе кошелек, где будет лежать либо 6 тысяч рублей, либо безлимитная карта. На эти деньги им нужно создать три ярких образа на заданную тематику. На выбор каждого набора вещей выделен всего лишь час времени. Судьи проекта – стильные мужчины: кинопродюсер Жигунов Сергей, дизайнер одежды Гучкаев Тимур, эпатажный стилист Зверев Сергей.

Список серий 1-го сезона телешоу «Королева красоты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Выпуск 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
Выпуск 18
Сезон 1 Серия 18
TBA
Выпуск 19
Сезон 1 Серия 19
TBA
Выпуск 20
Сезон 1 Серия 20
TBA
График выхода всех сериалов
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