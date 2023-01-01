В 1-м сезоне шоу «Королева красоты» столкнутся две девушки, которые любят красиво одеваться. Им придется доказать взыскательному жюри, что они умеют составлять гардероб со вкусом. Однако все будет не так просто: в самом начале программы участницы выберут себе кошелек, где будет лежать либо 6 тысяч рублей, либо безлимитная карта. На эти деньги им нужно создать три ярких образа на заданную тематику. На выбор каждого набора вещей выделен всего лишь час времени. Судьи проекта – стильные мужчины: кинопродюсер Жигунов Сергей, дизайнер одежды Гучкаев Тимур, эпатажный стилист Зверев Сергей.