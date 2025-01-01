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Постер телешоу Королева красоты
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Киноафиша Сериалы Королева красоты

Королева красоты (2015 - )

Королева красоты 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 16 часов 20 минут

О чем телешоу

«Королева красоты» – это проект канала «Домашний», который покажет, что для интересного имиджа важнее чувство вкуса, а не большие деньги. В шоу придут две непохожие друг на друга участницы, каждая из которых абсолютно уверена, что именно она достойна звания королевы красоты. Одной из них дается карта без лимита на траты, а другой – совсем небольшая сумма. Решит судьбу участниц слепой жребий. Девушкам предстоит сходить на шопинг, создать три модных и, главное, грамотных образа, а затем продемонстрировать их судьям. Та, чьи навыки сочетать вещи, больше всего понравятся жюри, получит заветную корону.

В ролях
В ролях
Оксана Федорова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Королева красоты - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 20 эпизодов
 
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