«Королева красоты» – это проект канала «Домашний», который покажет, что для интересного имиджа важнее чувство вкуса, а не большие деньги. В шоу придут две непохожие друг на друга участницы, каждая из которых абсолютно уверена, что именно она достойна звания королевы красоты. Одной из них дается карта без лимита на траты, а другой – совсем небольшая сумма. Решит судьбу участниц слепой жребий. Девушкам предстоит сходить на шопинг, создать три модных и, главное, грамотных образа, а затем продемонстрировать их судьям. Та, чьи навыки сочетать вещи, больше всего понравятся жюри, получит заветную корону.