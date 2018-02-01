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Постер к 1-му сезону телешоу Роскошные путешествия
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Киноафиша Сериалы Роскошные путешествия Сезоны Сезон 1

Luxury Travel Show 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Роскошные путешествия»

В 1-м сезоне шоу «Роскошные путешествия» вместе с создателями проекта зрители совершат увлекательное и захватывающее путешествие по самым дорогим и фешенебельным местам отдыха. Они узнают больше о культуре разных стран, насладятся бризом на калифорнийском пляже, выкурят сигару и станцуют сальсу на Кубе, погрузятся в богатую историю Греции. В каждой стране понимают роскошь по-своему. Далеко не везде можно найти пятизвездочный отель со всеми удобствами и безупречным сервисом. Однако очень часто даже «сильные мира сего» вместо комфорта предпочитают дикую среду и погружение в жизнь той или иной страны с изнаночной стороны.

Список серий 1-го сезона телешоу «Роскошные путешествия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2018
Выпуск 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Выпуск 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Выпуск 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Выпуск 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Выпуск 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Выпуск 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Выпуск 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Выпуск 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Выпуск 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Выпуск 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Выпуск 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Выпуск 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
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