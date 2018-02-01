В 1-м сезоне шоу «Роскошные путешествия» вместе с создателями проекта зрители совершат увлекательное и захватывающее путешествие по самым дорогим и фешенебельным местам отдыха. Они узнают больше о культуре разных стран, насладятся бризом на калифорнийском пляже, выкурят сигару и станцуют сальсу на Кубе, погрузятся в богатую историю Греции. В каждой стране понимают роскошь по-своему. Далеко не везде можно найти пятизвездочный отель со всеми удобствами и безупречным сервисом. Однако очень часто даже «сильные мира сего» вместо комфорта предпочитают дикую среду и погружение в жизнь той или иной страны с изнаночной стороны.