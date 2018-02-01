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Постер телешоу Роскошные путешествия
Постер телешоу Роскошные путешествия
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Киноафиша Сериалы Роскошные путешествия

Роскошные путешествия (2018 - 2018)

Luxury Travel Show 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Продолжительность телешоу 4 часа 46 минут

О чем телешоу

Серия программ о путешествиях, которые насыщены как культурой, так и развлекательной жизнью в пятизвездочных гостиницах. Телепроект предоставляет публике возможность совершить удивительное кругосветное путешествие, присоединиться к гостям и полюбоваться шикарными местами для отдыха. Из каждого эпизода зрители узнают новые факты о международном туризме, погрузятся в исследование культуры различных стран и устройства жизни местных обитателей. В каждой стране роскошь выглядит по-разному: в Таиланде это спа-салоны, в Швеции — удивительная ледяная гостиница, на Французской Ривьере — рестораны со средиземноморской кухней.

В ролях
В ролях
Сара Мурхаус
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Роскошные путешествия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 13 эпизодов
 
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