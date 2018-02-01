Серия программ о путешествиях, которые насыщены как культурой, так и развлекательной жизнью в пятизвездочных гостиницах. Телепроект предоставляет публике возможность совершить удивительное кругосветное путешествие, присоединиться к гостям и полюбоваться шикарными местами для отдыха. Из каждого эпизода зрители узнают новые факты о международном туризме, погрузятся в исследование культуры различных стран и устройства жизни местных обитателей. В каждой стране роскошь выглядит по-разному: в Таиланде это спа-салоны, в Швеции — удивительная ледяная гостиница, на Французской Ривьере — рестораны со средиземноморской кухней.