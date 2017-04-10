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Киноафиша Сериалы Тест на отцовство

Тест на отцовство (2017 - …)

Тест на отцовство 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность телешоу 364 часа 0 минут
О чем телешоу

Участники процесса приходят на телеверсию судебного заседания с различными вопросами: один из супругов добивается выплаты алиментов; супруг подозревает свою жену в неверности и хочет отказаться от родительских прав. Супружеская чета сомневается в том, что воспитывает своего ребенка. Некоторые сражаются за наследство, другие ищут биологических родителей. В каждом выпуске судье и зрителям шоу будут представлены доказательства, опросы свидетелей и специалистов. Ну и разумеется - генетической экспертизы.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Тест на отцовство - Сезон 1 Сезон 1
2017, 40 эпизодов
Тест на отцовство - Сезон 2 Сезон 2
2017, 40 эпизодов
Тест на отцовство - Сезон 3 Сезон 3
2018, 284 эпизода
Кадры из телешоу
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