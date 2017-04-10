Участники процесса приходят на телеверсию судебного заседания с различными вопросами: один из супругов добивается выплаты алиментов; супруг подозревает свою жену в неверности и хочет отказаться от родительских прав. Супружеская чета сомневается в том, что воспитывает своего ребенка. Некоторые сражаются за наследство, другие ищут биологических родителей. В каждом выпуске судье и зрителям шоу будут представлены доказательства, опросы свидетелей и специалистов. Ну и разумеется - генетической экспертизы.