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Детский КВН (2017), 5 сезон
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К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Детский КВН
Сезоны
Сезон 5
Детский КВН
6+
Премьера сезона
31 октября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
12
Продолжительность сезона
9 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 5-го сезона телешоу «Детский КВН»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
2021 - Первый четвертьфинал
Сезон 5
Серия 1
31 октября 2021
2021 - Второй четвертьфинал
Сезон 5
Серия 2
7 ноября 2021
2021 - Третий четвертьфинал
Сезон 5
Серия 3
14 ноября 2021
2021 - Четвертый четвертьфинал
Сезон 5
Серия 4
21 ноября 2021
2021 - Пятый четвертьфинал
Сезон 5
Серия 5
28 ноября 2021
2021 - Шестой четвертьфинал
Сезон 5
Серия 6
5 декабря 2021
2021 - Седьмой четвертьфинал
Сезон 5
Серия 7
12 декабря 2021
2021 - Восьмой четвертьфинал
Сезон 5
Серия 8
19 декабря 2021
2021 - Первый полуфинал
Сезон 5
Серия 9
26 декабря 2021
2021 - Второй полуфинал
Сезон 5
Серия 10
9 января 2022
2021 - Третий полуфинал
Сезон 5
Серия 11
16 января 2022
2021 - Финал
Сезон 5
Серия 12
23 января 2022
График выхода всех сериалов
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