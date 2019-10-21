Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Брат 3" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Поймать призрака
Киноафиша Сериалы Поймать призрака Сезоны Сезон 1

Yooryungeul Jabara 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Поймать призрака»

В 1-м сезоне сериала «Поймать призрака» события разворачиваются в Сеульском метро, на печально известной станции Вангсури. Именно здесь начинают погибать молодые женщины. Загадочный маньяк успевает совершить нападение за время движения поезда между станциями. Полиция сбивается с ног, чтобы обезвредить преступника, но все усилия оказываются напрасны. Во время празднования 30-летия полиции метрополитена убийца срывает мероприятие, как бы дразня противников. В это время в отдел, занимающийся этим расследованием, устраивается молодая полицейская Ю Рен, чья сестра-близнец исчезла в метро.

Список серий 1-го сезона сериала «Поймать призрака» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
11 ноября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 ноября 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 ноября 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
19 ноября 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
25 ноября 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 ноября 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 декабря 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
3 декабря 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
9 декабря 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 декабря 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Какая милая девушка: Жанна Агузарова до славы была другим человеком (фото)
Уходили из дома, готовили для домового: так Новый год справляли только на Кавказе
Главный советский Винни-Пух едва не оказался за решеткой: сейчас в это сложно поверить
Дочь цыганского барона и известная певица: Лорак скрывала правду еще об одной наследнице
Унижал, не подбирая выражений: что творилось между главными звездами фильма «Весна на Заречной улице»
«Навсегда в прошлом»: бывшая жена вслед за дочерью вонзила нож в спину Машкова
«Плоская грудь, узкие бедра»: наложницы из китайского гарема очень странно выглядели
Эта причудливая вещь была у каждой женщины в СССР: сейчас считается опасной
Жаль, что выбрали Безрукова: вот кто должен был играть Сашу Белого в «Бригаде»
Даже ради фильма не стала целовать: Боярская дала от ворот поворот Хабенскому
Словно не от Кончаловского родила: сын Высоцкой растет копией Михалкова (фото)
Уголовник и лесоруб: вот кто в СССР стал главным Дедом Морозом и получал огромные гонорары
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше