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Постер к 1-му сезону сериала Этот город последует за тобой
Киноафиша Сериалы Этот город последует за тобой Сезоны Сезон 1

Bu Şehir Arkandan Gelecek
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 46 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Этот город последует за тобой»

В 1-м сезоне сериала «Этот город последует за тобой» корабельный мастер Али вместе со своим дядей и опекуном Рауфом впервые с детских лет возвращается в родной Стамбул. Здесь произошла трагедия, перевернувшая его судьбу: кто-то вломился в дом его семьи и на глазах у мальчика убил родителей. Теперь он мечтает найти виновного и покарать его по всей строгости закона. Но в первый же день в городе парень знакомится с юной красавицей Дерин. Она занимается танцами и одним плавным движением похищает сердце Али. Но вот беда: выясняется, что Дерин – почти принцесса, родная дочь нового начальника парня, бизнесмена и владельца множества торговых кораблей Текина Миркеламоглы.

Список серий 1-го сезона сериала «Этот город последует за тобой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 января 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 января 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 марта 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 марта 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
15 марта 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 марта 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
29 марта 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
12 апреля 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
19 апреля 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
3 мая 2017
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
10 мая 2017
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
24 мая 2017
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
7 июня 2017
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
14 июня 2017
График выхода всех сериалов
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