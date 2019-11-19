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Постер к 1-му сезону сериала Азизе
Киноафиша Сериалы Азизе Сезоны Сезон 1

Azize 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Азизе»

В 1-м сезоне сериала «Азизе» мрачный и циничный парень Картал живет в одном доме с очаровательной девушкой по имени Азизе. Главная героиня появляется в судьбе Картала, словно луч света, способный осветить царствие тьмы. Не взирая на совершенно разные характеры и противоположные взгляды на жизнь, Азизе и Картал безумно влюбляются друг в друга. Но на пути пары возникает множество препятствий. Однако в мире не бывает ничего сильней и могущественнее любви, которая способна преодолеть любые испытания. Картал, жизнь которого отнюдь не благочестива, начинает меняться рядом с жизнерадостной и открытой Азизе. 

Список серий 1-го сезона сериала «Азизе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2019
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2019
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
3 декабря 2019
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
14 декабря 2019
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2019
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
28 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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