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Постер к 1-му сезону сериала Один литр слез
Киноафиша Сериалы Один литр слез Сезоны Сезон 1

Bir Litre Gözyaşı
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 15
Продолжительность сезона 30 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Один литр слез»

В 1-м сезоне сериала «Один литр слез» юная Джихан живет вместе со своей семьей в небольшом доме. Родители гордятся девушкой, когда ей удается поступить в университет и найти новых друзей. Джихан влюбляется, посвящает много времени учебе, мечтает найти хорошую работу и построить счастливую и успешную жизнь. Однако у судьбы оказываются совсем другие планы. Когда Джихан начинает часто спотыкаться и ронять предметы без видимого на то повода, мама отправляется вместе с ней на медицинское обследование. Выясняется, что у Джихан тяжелая врожденная болезнь позвоночника. Врачи дают неутешительные прогнозы.

Список серий 1-го сезона сериала «Один литр слез» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 ноября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
9 декабря 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 декабря 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 декабря 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
30 декабря 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 января 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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