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Постер к 1-му сезону сериала У меня все еще есть надежда
Киноафиша Сериалы У меня все еще есть надежда Сезоны Сезон 1

Benim Hala Umudum Var
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 33
Продолжительность сезона 49 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «У меня все еще есть надежда»

В 1-м сезоне сериала «У меня все еще есть надежда» Умут нельзя назвать счастливой. Она живет в небогатом районе Стамбула, не может продвинуться вверх по карьерной лестнице и устроить свою личную жизнь. Родственники часто ругаются между собой, в то время как очаровательная молодая девушка предает мечтам о большой любви и теплом доме. Однажды ее жизнь меняется. На одной из вечеринок главная героиня знакомится с молодым человеком, который ей нравится с первого взгляда. Озан из состоятельной семьи. Он скрывает свой роман с девушкой от родителей, поскольку они не одобрят неравный союз. Чтобы быть ближе к избраннице, Озан устраивает ее на работу...

Список серий 1-го сезона сериала «У меня все еще есть надежда» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 июля 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 июля 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
22 июля 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 августа 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 августа 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 августа 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2013
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
9 сентября 2013
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2013
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
26 сентября 2013
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 октября 2013
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 октября 2013
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
24 октября 2013
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
31 октября 2013
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
7 ноября 2013
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
14 ноября 2013
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
21 ноября 2013
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
28 ноября 2013
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
5 декабря 2013
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
12 декабря 2013
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
19 декабря 2013
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
26 декабря 2013
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
9 января 2014
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
16 января 2014
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
21 января 2014
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
28 января 2014
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
4 февраля 2014
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
11 февраля 2014
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
18 февраля 2014
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
25 февраля 2014
График выхода всех сериалов
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