Программа, начавшая свою историю в далеком 1994 году, является ярким представителем российских интеллектуальных игр. В студии появятся трое участников, которые должны ответить на ряд вопросов разной степени сложности. Им предстоит продемонстрировать эрудицию и богатый кругозор, чтобы заработать очки. Однако перед этим нужно нажать на кнопку, опередив своих конкурентов. Победу одержит тот игрок, который сможет проявить себя в финальном раунде, а в качестве приза он получит денежное вознаграждение, равное количеству заработанных баллов. Ведет игру лауреат телепремий Петр Кулешов.