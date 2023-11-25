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Киноафиша Сериалы Своя игра

Своя игра (1994 - …)

Своя игра 18+
Год выпуска 1994
Страна Россия
Всего сезонов 31 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность телешоу 1549 часов 30 минут
О чем телешоу

Программа, начавшая свою историю в далеком 1994 году, является ярким представителем российских интеллектуальных игр. В студии появятся трое участников, которые должны ответить на ряд вопросов разной степени сложности. Им предстоит продемонстрировать эрудицию и богатый кругозор, чтобы заработать очки. Однако перед этим нужно нажать на кнопку, опередив своих конкурентов. Победу одержит тот игрок, который сможет проявить себя в финальном раунде, а в качестве приза он получит денежное вознаграждение, равное количеству заработанных баллов. Ведет игру лауреат телепремий Петр Кулешов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Петр Кулешов Ведущий
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
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7.3 IMDb
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Дата выхода новых серий 31-го сезона телешоу «Своя игра»
Выпуск 71
Сезон 31 Серия 71
25 ноября 2023
Выпуск 72
Сезон 31 Серия 72
26 ноября 2023
Выпуск 73
Сезон 31 Серия 73
2 декабря 2023
Выпуск 74
Сезон 31 Серия 74
3 декабря 2023
Выпуск 75
Сезон 31 Серия 75
9 декабря 2023
Выпуск 76
Сезон 31 Серия 76
10 декабря 2023
Выпуск 77
Сезон 31 Серия 77
16 декабря 2023
Выпуск 78
Сезон 31 Серия 78
17 декабря 2023
Выпуск 79
Сезон 31 Серия 79
23 декабря 2023
Выпуск 80
Сезон 31 Серия 80
24 декабря 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Своя игра - Сезон 1 / Автомобильный кубок Сезон 1 / Автомобильный кубок
1994, 38 эпизодов
Своя игра - Сезон 2 / Автомобильный кубок Сезон 2 / Автомобильный кубок
1995, 49 эпизодов
Своя игра - Сезон 3 / Автомобильный кубок Сезон 3 / Автомобильный кубок
1996, 52 эпизода
Своя игра - Сезон 4 / Золотая дюжина Сезон 4 / Золотая дюжина
1997, 52 эпизода
Своя игра - Сезон 5 / Золотая дюжина Сезон 5 / Золотая дюжина
1998, 52 эпизода
Своя игра - Сезон 6 / Золотая дюжина Сезон 6 / Золотая дюжина
1999, 49 эпизодов
Своя игра - Сезон 7 / Золотая дюжина Сезон 7 / Золотая дюжина
2000, 48 эпизодов
Своя игра - Сезон 8 / Золотая дюжина Сезон 8 / Золотая дюжина
2001, 38 эпизодов
Своя игра - Сезон 9 Сезон 9
2002, 29 эпизодов
Своя игра - Сезон 10 Сезон 10
2002, 48 эпизодов
Своя игра - Сезон 11 Сезон 11
2003, 90 эпизодов
Своя игра - Сезон 12 Сезон 12
2004, 87 эпизодов
Своя игра - Сезон 13 Сезон 13
2005, 90 эпизодов
Своя игра - Сезон 14 Сезон 14
2006, 84 эпизода
Своя игра - Сезон 15 Сезон 15
2007, 84 эпизода
Своя игра - Сезон 16 Сезон 16
2008, 84 эпизода
Своя игра - Сезон 17 Сезон 17
2009, 84 эпизода
Своя игра - Сезон 18 Сезон 18
2010, 84 эпизода
Своя игра - Сезон 19 Сезон 19
2011, 84 эпизода
Своя игра - Сезон 20 Сезон 20
2012, 75 эпизодов
Своя игра - Сезон 21 Сезон 21
2013, 43 эпизода
Своя игра - Сезон 22 Сезон 22
2014, 60 эпизодов
Своя игра - Сезон 23 Сезон 23
2015, 60 эпизодов
Своя игра - Сезон 24 Сезон 24
2016, 59 эпизодов
Своя игра - Сезон 25 Сезон 25
2017, 80 эпизодов
Своя игра - Сезон 26 Сезон 26
2018, 63 эпизода
Своя игра - Сезон 27 / Игры 25-летия Сезон 27 / Игры 25-летия
2019, 80 эпизодов
Своя игра - Сезон 28 Сезон 28
2020, 80 эпизодов
Своя игра - Сезон 29 Сезон 29
2021, 80 эпизодов
Своя игра - Сезон 30 Сезон 30
2022, 80 эпизодов
Своя игра - Сезон 31 Сезон 31
2023, 80 эпизодов
Кадры из телешоу
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