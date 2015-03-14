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Постер к 1-му сезону сериала Мой близкий враг
Киноафиша Сериалы Мой близкий враг Сезоны Сезон 1

Мой близкий враг 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой близкий враг»

В 1-м сезоне сериала «Мой близкий враг» сестры Саша и Лиза воспитывались в одной семье, но их мало что связывает. Саша выросла надменной и циничной девушкой, которая всегда думает только о себе. Лиза, напротив, всегда старалась угодить родителям, хорошо училась и заботилась о близких. Во время ее свадьбы Саша начала соблазнять жениха. Разъяренный отец девушек в сердцах выдал страшную семейную тайну: Саша не является его родной дочерью. Он взял в жены ее мать, когда та уже ждала ребенка. Саша в отчаянии покинула дом с твердым намерением отомстить: родителям – за обман, а сестре – за то, что ее всегда любили больше…

Список серий 1-го сезона сериала «Мой близкий враг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 марта 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2015
График выхода всех сериалов
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