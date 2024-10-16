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Забей на панк-рок (2021), 4 сезон
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Забей на панк-рок
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Сезон 4
Never Mind the Buzzcocks
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
16 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 30 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 4-го сезона телешоу «Забей на панк-рок»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Buzzcocks делает... рок
Buzzcocks Does... Rock
Сезон 4
Серия 1
16 октября 2024
Софи Уиллан, Сьюзан Вокома, Эй Джей Трейси, Нелли Фуртадо
Sophie Willan, Susan Wokoma, AJ Tracey, Nelly Furtado
Сезон 4
Серия 2
23 октября 2024
Мел Би, Алекс Джеймс, Джулиан Клэри, Сестра Блисс
Mel B, Alex James, Julian Clary, Sister Bliss
Сезон 4
Серия 3
30 октября 2024
Софи Уиллан, Люси Бомонт, Naughty Boy, Кейт Нэш
Sophie Willan, Lucy Beaumont, Naughty Boy, Kate Nash
Сезон 4
Серия 4
6 ноября 2024
Buzzcocks исполняет Girl & Boybands - Перри Эдвардс, Брэдли Симпсон, Дункан Джеймс, Сэм Кэмпбелл
Buzzcocks does Girl & Boybands - Perrie Edwards, Bradley Simpson, Duncan James, Sam Campbell
Сезон 4
Серия 5
13 ноября 2024
Софи Виллан, The Libertines, DJ Target, Харриет Кемсли
Sophie Willan, The Libertines, DJ Target, Harriet Kemsley
Сезон 4
Серия 6
20 ноября 2024
Софи Уиллан, Пикси Лотт, Чарли Симпсон, Джон Кернс
Sophie Willan, Pixie Lott, Charlie Simpson, John Kearns
Сезон 4
Серия 7
27 ноября 2024
Бет Дитто, Мегамен, Ник Гримшоу, Кимберли Уайатт
Beth Ditto, Megaman, Nick Grimshaw, Kimberly Wyatt
Сезон 4
Серия 8
4 декабря 2024
Софи Уиллан, Джоэл Корри, Селф Естим, Джо Уилкинсон
Sophie Willan, Joel Corry, Self Esteem, Joe Wilkinson
Сезон 4
Серия 9
11 декабря 2024
Рождественский спецвыпуск - Дэйзи Мэй Купер, Крис Рэмси, Элла Хендерсон, Джордан Норт
Christmas Special - Daisy May Cooper, Chris Ramsey, Ella Henderson, Jordan North
Сезон 4
Серия 10
18 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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