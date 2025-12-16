Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Мой следующий гость в представлении не нуждается (2018), 6 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Мой следующий гость в представлении не нуждается
Сезоны
Сезон 6
My Next Guest Needs No Introduction
16+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
16 декабря 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
60 минут
Рейтинг шоу
7.7
Оцените
11
голосов
7.8
IMDb
Список серий телешоу Мой следующий гость в представлении не нуждается
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
TBD
Сезон 6
Серия 1
16 декабря 2025
График выхода всех сериалов
Сериал НТВ «Медное солнце» обошел по рейтингу «Первый отдел» и «Невского»: цифры 8,2 на КП говорят сами за себя
Чем удивит зрителей 5 сезон новых «Папиных дочек»: не та семья, к которой привыкли
26 декабря выйдет продолжение 5 сезона «Очень странных дел»: фанаты гадают, кто умрет в финале и парочка кандидатов уже есть
Любимые лепешки Юлия из «Трех богатырей» стоят копейки, а готовятся за полчаса: конь их уминает по тарелке за раз (антикризисный рецепт)
Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску
Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек
В «Трех котах» есть люди, но их никогда не показывают: странные фразы героев выдают пугающее прошлое Котополиса
Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»
6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»
Когда «История игрушек 5» выйдет в прокат: премьера еще не скоро, но это плюс – успеете пересмотреть ранние части
Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667