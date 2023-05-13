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Постер к 1-му сезону сериала Загадка на двоих. Февральская сирень
Киноафиша Сериалы Загадка на двоих. Февральская сирень Сезоны Сезон 1

Загадка на двоих. Февральская сирень 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Загадка на двоих. Февральская сирень »

В 1-м сезоне сериала «Загадка на двоих. Февральская сирень» мать-одиночка Леля постоянно ходит со своим сыном Максимом по врачам. Медики рекомендуют ей купить собаку, поскольку прогулки на свежем воздухе благотворно скажутся на здоровье ее сына. Да и появление в доме четвероногих любимцев отразится на психике в правильном ключе. Женщина готова на этот шаг. Она ответственно подходит к данному вопросу и обращается за помощью к кинологу, чтобы тот помог ее ребенку правильно взаимодействовать с псом. История складывается непредсказуемо, когда на первом же занятии в сквере они находят мертвое тело молодой женщины…

Список серий 1-го сезона сериала «Загадка на двоих. Февральская сирень » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2023
График выхода всех сериалов
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