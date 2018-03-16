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Постер к 4-му сезону сериала Космос. Новые горизонты
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Киноафиша Сериалы Космос. Новые горизонты Сезоны Сезон 4

The New Frontier 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 16 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 4-й сезон сериала «Космос. Новые горизонты»

В 4-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» к Земле приближается запущенный несколько десятилетий назад исследовательский корабль, пилотируемый роботом. На его борту нас ждет настоящий прорыв в изучении космоса. На протяжении всего полета шаттл собирал информацию о других планетах, теоретически пригодных для жизни человека. Одно из исследуемых небесных тел оказалось удивительно близко по условиям к нашей родной Земле. Сможет ли эта бесплодная ныне планета с огромным потенциалом стать для нас новым домом спустя десятки или даже сотни лет? В это время ученые пытаются узнать о ней как можно больше с помощью наземного оборудования.

Список серий 4-го сезона сериала «Космос. Новые горизонты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Меркурий или бюст Mercury or Bust
Сезон 4 Серия 1
16 марта 2018
Держи курс на Сердце Солнца Set Course for the Heart of the Sun
Сезон 4 Серия 2
23 марта 2018
Билеты, пожалуйста Tickets Please
Сезон 4 Серия 3
30 марта 2018
Планета Икс Planet X
Сезон 4 Серия 4
6 апреля 2018
Хябуса Hyabusa
Сезон 4 Серия 5
13 апреля 2018
Свежий взгляд Fresh Eyes
Сезон 4 Серия 6
13 апреля 2018
Марсианские достопримечательности Martian Attractions
Сезон 4 Серия 7
20 апреля 2018
Кубы Cubes
Сезон 4 Серия 8
27 апреля 2018
Доказательство Эйнштейна Proving Einstein
Сезон 4 Серия 9
4 мая 2018
Где все инопланетяне? Where Are All the Aliens?
Сезон 4 Серия 10
11 мая 2018
График выхода всех сериалов
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