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Постер к 3-му сезону сериала Космос. Новые горизонты
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Киноафиша Сериалы Космос. Новые горизонты Сезоны Сезон 3

The New Frontier 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 3-й сезон сериала «Космос. Новые горизонты»

В 3-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» зрители узнают все о современном оборудовании, позволяющем ученым и крупным корпорациям осваивать космические просторы. Выясняется, что последнее десятилетие, несмотря на все свои земные сложности, стало поворотным для индустрии космоса. Человечество обзавелось приборами, не имеющими аналогов по точности измерений, масштабам приближения и качеству изображения. Современные телескопы позволяют нам не только открывать прежде неизведанные небесные тела, но и узнавать кое-что новое о своей собственной планете. «Новые горизонты» становятся для нас ближе, чем когда-либо.

Список серий 3-го сезона сериала «Космос. Новые горизонты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Жизнь в космосе Living with Space
Сезон 3 Серия 1
21 ноября 2017
Атмосфера Atmosphere
Сезон 3 Серия 2
28 ноября 2017
Статус рейса Flight Status
Сезон 3 Серия 3
5 декабря 2017
Вторжение на Марс Invasion Mars
Сезон 3 Серия 4
12 декабря 2017
Юнона, Кассини и за их пределами Juno, Cassini and Beyond
Сезон 3 Серия 5
19 декабря 2017
Выстрел из рогатки Sling Shot
Сезон 3 Серия 6
26 декабря 2017
Живая планета Living Planet
Сезон 3 Серия 7
2 января 2018
Космические столкновения Cosmic Collisions
Сезон 3 Серия 8
9 января 2018
Гравитация Gravity
Сезон 3 Серия 9
16 января 2018
Интерфейс Interface
Сезон 3 Серия 10
23 января 2018
График выхода всех сериалов
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