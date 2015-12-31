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Киноафиша Сериалы Космос. Новые горизонты Сезоны Сезон 1

The New Frontier 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Космос. Новые горизонты»

В 1-м сезоне сериала «Космос. Новые горизонты» космические просторы перестают быть для человечества чем-то недосягаемым и неподконтрольным. Наука не только каждый день движется огромными шагами к освоению новых планет, но и получает значительное финансовое подкрепление от бизнеса. Переломным моментом для этой индустрии стал первый в истории частный обслуживающий шаттл, недавно отправленный на МКС. После его успешного прикрепления к станции стало очевидно, что космос – это новый Диснейленд, который уже в скором времени может обеспечить работой тысячи человек по всему миру и открыть новую сферу межпланетного туризма.

Список серий 1-го сезона сериала «Космос. Новые горизонты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Оттуда сюда From There to Here
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 2015
Возвращение на Луну Return to the Moon
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 2015
Внутренние миры The Inner Worlds
Сезон 1 Серия 3
31 декабря 2015
Следующая остановка Марс Next Stop Mars
Сезон 1 Серия 4
31 декабря 2015
Создатели планет The Planet Makers
Сезон 1 Серия 5
31 декабря 2015
Газовые гиганты The Gas Giants
Сезон 1 Серия 6
31 декабря 2015
Луны Олимпа The Moons of Olympus
Сезон 1 Серия 7
31 декабря 2015
Солнце The Sun
Сезон 1 Серия 8
31 декабря 2015
Экзопланеты Exo Planets
Сезон 1 Серия 9
31 декабря 2015
Край Вселенной Edge of the Universe
Сезон 1 Серия 10
31 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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