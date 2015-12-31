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Постер сериала Космос. Новые горизонты
Постер сериала Космос. Новые горизонты
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Космос. Новые горизонты

Космос. Новые горизонты (2015 - 2018)

The New Frontier 18+
Год выпуска 2015
Страна Австралия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 16 часов 40 минут

О чем сериал

«Космос. Новые горизонты» – это документальный сериал о современных космических технологиях и их использовании во благо человечества. Пока наше внимание приковано к делам земным, прогресс не останавливается ни на минуту, и в индустрию космоса вливается все больше инвестиций по всему миру. Недавно на МКС отправился первый в истории частный, а не государственный обслуживающий шаттл. Какое влияние он окажет на мировую экономику? Полетят ли на Марс экскурсионные корабли и появятся ли в космосе тысячи новых рабочих мест?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Космос. Новые горизонты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Космос. Новые горизонты - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 10 эпизодов
 
Космос. Новые горизонты - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2017, 10 эпизодов
 
Космос. Новые горизонты - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2018, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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