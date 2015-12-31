«Космос. Новые горизонты» – это документальный сериал о современных космических технологиях и их использовании во благо человечества. Пока наше внимание приковано к делам земным, прогресс не останавливается ни на минуту, и в индустрию космоса вливается все больше инвестиций по всему миру. Недавно на МКС отправился первый в истории частный, а не государственный обслуживающий шаттл. Какое влияние он окажет на мировую экономику? Полетят ли на Марс экскурсионные корабли и появятся ли в космосе тысячи новых рабочих мест?