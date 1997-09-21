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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 9 Серия 21

Симпсоны 1989 21 серия 9 сезон

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Все серии 9 сезона «Симпсоны»
Нью-Йорк против Гомера Симпсона
Сезон 9 / Серия 1 21 сентября 1997
Директор и нищий
Сезон 9 / Серия 2 28 сентября 1997
Саксофон Лизы
Сезон 9 / Серия 3 19 октября 1997
Дом ужасов 8
Сезон 9 / Серия 4 26 октября 1997
Семейное оружие
Сезон 9 / Серия 5 2 ноября 1997
Барт — звезда
Сезон 9 / Серия 6 9 ноября 1997
Две миссис Нахасапимапитилон
Сезон 9 / Серия 7 16 ноября 1997
Лиза — скептик
Сезон 9 / Серия 8 23 ноября 1997
Сложная недвижимость
Сезон 9 / Серия 9 7 декабря 1997
Волшебство на вечнозелёном бульваре
Сезон 9 / Серия 10 21 декабря 1997
Все поют, все танцуют
Сезон 9 / Серия 11 4 января 1998
Карнавальщик Барт
Сезон 9 / Серия 12 11 января 1998
Радостная секта
Сезон 9 / Серия 13 8 февраля 1998
Автобус
Сезон 9 / Серия 14 15 февраля 1998
Последнее искушение Красти
Сезон 9 / Серия 15 22 февраля 1998
Мошенничество со страховкой
Сезон 9 / Серия 16 1 марта 1998
Лиза Симпсон
Сезон 9 / Серия 17 8 марта 1998
Малыш Виггам
Сезон 9 / Серия 18 22 марта 1998
Симпсон на флоте
Сезон 9 / Серия 19 29 марта 1998
Проблема с триллионами
Сезон 9 / Серия 20 5 апреля 1998
Девчачий выпуск
Сезон 9 / Серия 21 19 апреля 1998
Хлам из титана
Сезон 9 / Серия 22 26 апреля 1998
Царь горы
Сезон 9 / Серия 23 3 мая 1998
Потерялась наша Лиза
Сезон 9 / Серия 24 10 мая 1998
Прирождённые любовники
Сезон 9 / Серия 25 17 мая 1998
О чем cерия

В 9 сезоне 21 серии сериала «Симпсоны» на местном телеканале появляется детская новостная передача. Барту и Лизе удается заполучить место ведущих, что приводит к их очередному противостоянию. Тем временем Гомер покупает домой обезьянку.

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