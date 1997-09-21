В 9 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» происходит нечто экстраординарное. Отличница Лиза начинает замечать, что ее интеллектуальные способности ухудшаются. Проведя исследование, девочка с ужасом обнаруживает, что причина кроется в плохих генах.
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