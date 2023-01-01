В 5 сезоне 12 серии сериала «Симпсоны» школьники едут на скучную экскурсию. Барт сбегает и направляется к студии шестого канала, в надежде встретиться с клоуном Красти. Совершенно случайно мальчик попадает в телеэфир и становится звездой.
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