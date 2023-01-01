Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 5 Серия 11

Симпсоны 1989 11 серия 5 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 5 / Серия 1 30 сентября 1993
Эпизод 2
Сезон 5 / Серия 2 7 октября 1993
Эпизод 3
Сезон 5 / Серия 3 14 октября 1993
Эпизод 4
Сезон 5 / Серия 4 21 октября 1993
Эпизод 5
Сезон 5 / Серия 5 28 октября 1993
Эпизод 6
Сезон 5 / Серия 6 4 ноября 1993
Эпизод 7
Сезон 5 / Серия 7 11 ноября 1993
Эпизод 8
Сезон 5 / Серия 8 18 ноября 1993
Эпизод 9
Сезон 5 / Серия 9 9 декабря 1993
Эпизод 10
Сезон 5 / Серия 10 16 декабря 1993
Эпизод 11
Сезон 5 / Серия 11 6 января 1994
Эпизод 12
Сезон 5 / Серия 12 3 февраля 1994
Эпизод 13
Сезон 5 / Серия 13 10 февраля 1994
Эпизод 14
Сезон 5 / Серия 14 17 февраля 1994
Эпизод 15
Сезон 5 / Серия 15 24 февраля 1994
Эпизод 16
Сезон 5 / Серия 16 17 марта 1994
Эпизод 17
Сезон 5 / Серия 17 31 марта 1994
Эпизод 18
Сезон 5 / Серия 18 14 апреля 1994
Эпизод 19
Сезон 5 / Серия 19 28 апреля 1994
Эпизод 20
Сезон 5 / Серия 20 5 мая 1994
Эпизод 21
Сезон 5 / Серия 21 12 мая 1994
Эпизод 22
Сезон 5 / Серия 22 19 мая 1994
О чем серия

В 5 сезоне 11 серии сериала «Симпсоны» по всей провинции проносится волна дерзких ограблений. Полиция бездействует, так что жители решают взять правосудие в собственные руки. Гомер возглавляет отряд добровольцев, пытаясь вычислить домушника.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Пила 10
Пила 10 6 комментариев
Барби
Барби 161 комментарий
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям 4 комментария
Related video
Лишь один критический день со 2 по 8 октября водным знакам зодиака будет сложно пережить
«Вызов» еще цветочки: новая роль Пересильд стала последней каплей для народа
Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?
Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт
Эту российскую певицу признал даже Папа Римский: на родине ни во что не ставят
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
Все обзывали дочь Гузеевой толстухой: ахнете, что она сотворила с собой (фото)
«Не жалуюсь»: Малышева разоткровенничалась о своей «маленькой» пенсии
В США эта песня Агутина произвела настоящий фурор: в России слышали единицы
Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше