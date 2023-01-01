Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 4 Серия 5

Симпсоны 1989 5 серия 4 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 24 сентября 1992
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 1 октября 1992
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 8 октября 1992
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 15 октября 1992
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 29 октября 1992
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 3 ноября 1992
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 5 ноября 1992
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 12 ноября 1992
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 19 ноября 1992
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 3 декабря 1992
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 17 декабря 1992
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 14 января 1993
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 21 января 1993
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 4 февраля 1993
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 11 февраля 1993
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 18 февраля 1993
Эпизод 17
Сезон 4 / Серия 17 11 марта 1993
Эпизод 18
Сезон 4 / Серия 18 1 апреля 1993
Эпизод 19
Сезон 4 / Серия 19 15 апреля 1993
Эпизод 20
Сезон 4 / Серия 20 29 апреля 1993
Эпизод 21
Сезон 4 / Серия 21 6 мая 1993
Эпизод 22
Сезон 4 / Серия 22 13 мая 1993
О чем серия

В 4 сезоне 5 серии сериала «Симпсоны» наступает канун Дня всех святых. В рамках альманаха рассказываются три жуткие новеллы, каждая из которых навеяна классическими ужастиками. В первой главе на Гомера нападает ожившая кукла Красти.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают После. Навсегда
После. Навсегда 44 комментария
Пила 10
Пила 10 12 комментариев
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди 64 комментария
Related video
Об этой странности Стрельцов знают только близкие: остальные не догадываются
Пахмутова захомутала настоящего красавца: вот как выглядел Добронравов до того, как облысел и состарился
Всю жизнь в тени отца: как сейчас выглядит постаревший сын Челентано со сложной судьбой
Как сегодня выглядит цыганская танцовщица, ради которой Яшка из «Неуловимых» бросил первую жену
Сложный тест на знание "Кота Леопольда": пройдут только те, кто вырос в СССР
Ноги «раздуло», красота угасла: Самохина из-за рака перестала быть секс-символом
Эту модель из России называют новой Шейк и Водяновой: от красоты кружится голова
Перевоплощение милой девочки из рекламы сока вызывает ужас: кожа да кости
Узнаете по улыбкам: спустя 44 года Сыроежкин и Электроник все те же сорванцы (фото)
Не поверите, каким в жизни был бессовестный Рудик из фильма «Москва слезам не верит»
Табаков — шалун: эта пикантная сцена из фильма «Москва слезам не верит» слишком горяча
Сильные слова: Вицин одной фразой раскрыл печальную правду о сущности любого человека
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше