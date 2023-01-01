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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 4 Серия 22

Симпсоны 1989 22 серия 4 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 24 сентября 1992
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 1 октября 1992
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 8 октября 1992
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 15 октября 1992
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 29 октября 1992
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 3 ноября 1992
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 5 ноября 1992
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 12 ноября 1992
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 19 ноября 1992
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 3 декабря 1992
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 17 декабря 1992
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 14 января 1993
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 21 января 1993
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 4 февраля 1993
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 11 февраля 1993
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 18 февраля 1993
Эпизод 17
Сезон 4 / Серия 17 11 марта 1993
Эпизод 18
Сезон 4 / Серия 18 1 апреля 1993
Эпизод 19
Сезон 4 / Серия 19 15 апреля 1993
Эпизод 20
Сезон 4 / Серия 20 29 апреля 1993
Эпизод 21
Сезон 4 / Серия 21 6 мая 1993
Эпизод 22
Сезон 4 / Серия 22 13 мая 1993
О чем cерия

В 4 сезоне 22 серии сериала «Симпсоны» на телевидении появляется новое шоу, героем которого становится кукла Гэббо. Рейтинги премьерного эпизода взлетают до небес, вытесняя из эфира клоуна Красти. Барт и Лиза приходят своему кумиру на помощь.

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