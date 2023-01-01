В 4 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» сотрудники атомной электростанции узнают об отмене программы по льготному лечению у стоматолога. Гомер организует забастовку и возглавляет профсоюзы, досаждая алчному мистеру Бернсу протестными акциями.
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