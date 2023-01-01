Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "1993" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 4 Серия 17

Симпсоны 1989 17 серия 4 сезон

9.1 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 4 / Серия 1 24 сентября 1992
Эпизод 2
Сезон 4 / Серия 2 1 октября 1992
Эпизод 3
Сезон 4 / Серия 3 8 октября 1992
Эпизод 4
Сезон 4 / Серия 4 15 октября 1992
Эпизод 5
Сезон 4 / Серия 5 29 октября 1992
Эпизод 6
Сезон 4 / Серия 6 3 ноября 1992
Эпизод 7
Сезон 4 / Серия 7 5 ноября 1992
Эпизод 8
Сезон 4 / Серия 8 12 ноября 1992
Эпизод 9
Сезон 4 / Серия 9 19 ноября 1992
Эпизод 10
Сезон 4 / Серия 10 3 декабря 1992
Эпизод 11
Сезон 4 / Серия 11 17 декабря 1992
Эпизод 12
Сезон 4 / Серия 12 14 января 1993
Эпизод 13
Сезон 4 / Серия 13 21 января 1993
Эпизод 14
Сезон 4 / Серия 14 4 февраля 1993
Эпизод 15
Сезон 4 / Серия 15 11 февраля 1993
Эпизод 16
Сезон 4 / Серия 16 18 февраля 1993
Эпизод 17
Сезон 4 / Серия 17 11 марта 1993
Эпизод 18
Сезон 4 / Серия 18 1 апреля 1993
Эпизод 19
Сезон 4 / Серия 19 15 апреля 1993
Эпизод 20
Сезон 4 / Серия 20 29 апреля 1993
Эпизод 21
Сезон 4 / Серия 21 6 мая 1993
Эпизод 22
Сезон 4 / Серия 22 13 мая 1993
О чем серия

В 4 сезоне 17 серии сериала «Симпсоны» сотрудники атомной электростанции узнают об отмене программы по льготному лечению у стоматолога. Гомер организует забастовку и возглавляет профсоюзы, досаждая алчному мистеру Бернсу протестными акциями.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Оппенгеймер
Оппенгеймер 34 комментария
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна 37 комментариев
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка 5 комментариев
Related video
Цветовой тест: в чем ваша тайная сила?
Новое фото Высоцкой вызывает омерзение: внимание на колени
Эту русскую народную песню невозможно перевести на другие языки: иностранцы ее обожают
Скандал с наследством Зайцева: сыну не достались миллионы легендарного кутюрье
Деньги брать отказался: раскрыты детали разговора Пугачевой с влиятельным мужчиной из России
93-летняя Пахмутова каждый день ест одно и то же блюдо: даже коронавирус навредить не смог
Женщины с этими именами чаще других остаются старыми девами
Соседов назвал имя лучшей певицы России: многие смеются над звездой
Дочь Киркорова превращается в гламурную куклу: фото рук девочки вызвало ужас у людей
Страшнее «Дракулы» в сто раз: этот советский фильм пугал людей до чертиков
Цыганки отказывались играть Раду: какое «проклятие» висело над фильмом «Табор уходит в небо»
«Сексуальная и зазывная»: как выглядела любовница мужа Варлей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше