В 4 сезоне 1 серии сериала «Симпсоны» наступают летние каникулы. Лиза и Барт загораются желанием провести время в новом лагере, который создан их любимым клоуном Красти. Пока дети отсутствуют, Гомер меняется до неузнаваемости.
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