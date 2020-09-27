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Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 32 Серия 8

Симпсоны 1989 8 серия 32 сезон

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Все серии 32 сезона «Симпсоны»
Эпизод 1
Сезон 32 / Серия 1 27 сентября 2020
Эпизод 2
Сезон 32 / Серия 2 4 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 32 / Серия 3 11 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 32 / Серия 4 1 ноября 2020
Эпизод 5
Сезон 32 / Серия 5 8 ноября 2020
Эпизод 6
Сезон 32 / Серия 6 15 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 32 / Серия 7 22 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 32 / Серия 8 29 ноября 2020
Эпизод 9
Сезон 32 / Серия 9 6 декабря 2020
Эпизод 10
Сезон 32 / Серия 10 13 декабря 2020
Эпизод 11
Сезон 32 / Серия 11 3 января 2021
Эпизод 12
Сезон 32 / Серия 12 21 февраля 2021
Эпизод 13
Сезон 32 / Серия 13 28 февраля 2021
Эпизод 14
Сезон 32 / Серия 14 7 марта 2021
Эпизод 15
Сезон 32 / Серия 15 14 марта 2021
Эпизод 16
Сезон 32 / Серия 16 21 марта 2021
Эпизод 17
Сезон 32 / Серия 17 28 марта 2021
Эпизод 18
Сезон 32 / Серия 18 11 апреля 2021
Эпизод 19
Сезон 32 / Серия 19 18 апреля 2021
Эпизод 20
Сезон 32 / Серия 20 9 мая 2021
Эпизод 21
Сезон 32 / Серия 21 16 мая 2021
Эпизод 22
Сезон 32 / Серия 22 23 мая 2021
О чем серия

В 32 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» директор средней школы Спрингфилда Сеймур Скиннер и суперинтендант учебного заведения Гэри Чэлмерс отправляются в длительную поездку в город Цинциннати, где в ближайшее время пройдет съезд администраторов.

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