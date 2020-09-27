Ниже падать некуда: откровения Королевой о связи с американскими стриптизерами ужаснут любого

Голоса нет, танцует как Буратино: видео с концерта Орбакайте высмеяли в Сети

Выступления отменяются: Полина Гагарина осталась без работы

Самый успешный эмигрант: этот артист мучился в СССР, а в США стал звездой номер один

Американская сестра не отлипает от Архипа: Королева воссоединила семью

Общество разделилось пополам: вскрылись подробности смерти пенсионера, случившейся по вине Киркорова

Всплыло последнее фото Гришечкина: весь опухший, даже шеи не видно

Всегда при деньгах: у женщин с этими именами не бывает безденежья

Огромные щеки и нос картошкой: такую Боярскую вы еще не видели

Этот советский фильм обожают все: из-за него у режиссера случился инфаркт

Ностальгический тест: помните ли вы кино эпохи 90-х?