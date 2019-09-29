Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гардемарины 1787. Мир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Симпсоны Сезоны Сезон 31 Серия 8

Симпсоны 1989 8 серия 31 сезон

7.3 Оцените
10 голосов
Все серии 31 сезона «Симпсоны»
Зима нашего монетизированного контента
Сезон 31 / Серия 1 29 сентября 2019
Вверх или как Гомер
Сезон 31 / Серия 2 6 октября 2019
Жирная синяя линия
Сезон 31 / Серия 3 13 октября 2019
Домик ужасов на дереве 30
Сезон 31 / Серия 4 20 октября 2019
Гориллы на мачте
Сезон 31 / Серия 5 3 ноября 2019
Мардж — лесоруб
Сезон 31 / Серия 6 10 ноября 2019
Жить в стиле пура вида
Сезон 31 / Серия 7 17 ноября 2019
День благодарения ужасов
Сезон 31 / Серия 8 24 ноября 2019
Тодд, Тодд, почему ты обрёк меня на муки?
Сезон 31 / Серия 9 1 декабря 2019
Бобби, на улице холодно
Сезон 31 / Серия 10 15 декабря 2019
Да здравствуют зубы
Сезон 31 / Серия 11 5 января 2020
Неправильное образование Лизы Симпсон
Сезон 31 / Серия 12 16 февраля 2020
Фринккойн
Сезон 31 / Серия 13 23 февраля 2020
Барт — злодей
Сезон 31 / Серия 14 1 марта 2020
Без экрана
Сезон 31 / Серия 15 8 марта 2020
Уж лучше Нед
Сезон 31 / Серия 16 15 марта 2020
Дорога к добру
Сезон 31 / Серия 17 22 марта 2020
Невероятная лёгкость быть ребёнком
Сезон 31 / Серия 18 19 апреля 2020
Враждующие священники. Часть 1
Сезон 31 / Серия 19 26 апреля 2020
Враждующие священники. Часть 2
Сезон 31 / Серия 20 3 мая 2020
Омерзительные восьмилетние
Сезон 31 / Серия 21 10 мая 2020
Путь пса
Сезон 31 / Серия 22 17 мая 2020
О чем серия

В 31 сезоне 8 серии сериала «Симпсоны» действия переносятся в 17 век. Невинные индейки впервые сталкиваются с жестокостью пилигримов на День благодарения. Затем Гомер разрабатывает из сознания Мардж искусственный интеллект в духе «Черного зеркала».

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Подвал господина Гринберга 2 комментария
Неудержимые 4
Неудержимые 4 29 комментариев
Пила 10
Пила 10 9 комментариев
Related video
Совсем не смешно: этот жестокий сюжет «Ералаша» даже сейчас смотреть жутко
Похож как две капли воды: у Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын
Американка до мозга костей: как выглядит дочь Крамарова, которая открестилась от актера
Со стыда сгореть можно: на что идут англичане, чтобы согреться в мороз без отопления
Кончаловский и Михалков ненавидят одну известную актрису: люди души в ней не чают
Тест: в каком из этих фильмов про магию вам подошло бы жить
С ней было хорошо: эта известная актриса помогла пережить Костомарову измены Домниной (фото)
Выйдут на свет: вот какое качество Весам надо раскрыть в октябре 2023, чтобы заслужить восхищение
Россияне неспроста терпеть не могут самую сексуальную актрису 90-х: все дело в ее особенности
Боится за свою жизнь: Буланова поплатилась за связь с Шатуновым
Меньшиков оплошал: этот нелепый ляп в «Покровских воротах» невозможно игнорировать
«Лысый и маленький»: этому советскому актеру никто не мог отказать, кроме Муравьевой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше